Firenze, la sapienza del liutaio: così crea strumenti per i big della musica

Firenze, nella bottega del liutaio: Luca Orati e gli strumenti per i big della musica

Per approfondire:

Firenze, 9 marzo 2023 – L’artigianalità si fonde con la passione. Luca Orati realizza strumenti musicali partendo dalla scelta importantissima del legno.

Il suo mestiere, il liutaio, è antico ma sempre nuovo. Orati produce strumenti anche per big della musica come Red Canzian. In particolare è specializzato sui bassi.

E’ anche un grande appassionato ed esperto di musica, condizione fondamentale affinché i suoi prodotti rimangano una grande eccellenza fiorentina. Qui sopra la videointervista.