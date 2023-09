Litiga al bar e si finge testimone di un omicidio: denunciato

Litiga con il barista di via Ponte alle Mosse, poi chiama il 112 e per far arrivare in fretta la volante, e s’inventa che ha assistito a un omicidio.

Idea pessima perché quando i poliziotti hanno appurato che non c’era stato alcun delitto, ma solo una banale lite, hanno denunciato l’uomo, un 35enne marocchino, per procurato allarme. E’ successo lunedì sera.