L’Italia premiata nel nome di Verrazzano

Prestigioso riconoscimento internazionale per la Fondazione Giovanni da Verrazzano. New York ha reso omaggio alla cultura e alla storia italiana che partono da Firenze, portando Giovanni da Verrazzano al centro di una serie di eventi organizzati dall’Italian Heritage and Culture Committee di New York. Protagonista Luigi Cappellini, presidente della Fondazione che ha ricevuto il premio Leonardo da Vinci dall’Italian Heritage and Culture Committee of NY. Il cuore delle celebrazioni è stato la Morgan Library, custode del Codex Cellere, manoscritto di Verrazzano che descrive le tappe del viaggio. Presenti il direttore della Morgan Library, Colin B. Bailey, il console d’Italia a New York, Fabrizio di Michele, il presidente della IHCC New York, Joseph Sciame, la coordinatrice dell’evento, Nancy Indelicato e Anna Malafronte, presidente dell’Italian Welfare League, oltre a David M.Carr del New York City Council, rappresentante del distretto di Staten Island, dove Verrazzano approdò 500 anni fa.

Leonardo Bartoletti