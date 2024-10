L’ippodromo del Visarno diventa una grande libreria. Con ’Firenze Books’ la lettura non conosce confini

Lettori e lettrici tornano a trovarsi all’ippodromo del Visarno. Ieri il taglio del nastro per l’inizio della quarta edizione di ’Firenze Books’, la rassegna per la lettura realizzata da Confartigianato Imprese Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze, nata grazie all’impegno delle librerie indipendenti di Confartigianato (Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Leggermente).

In prima fila gli assessori di Palazzo Vecchio Jacopo Vicini e Giovanni Bettarini. "Le librerie indipendenti trovano una vetrina in un luogo importante della città come il Visarno – dice Bettarini – si racconta le loro specifiche valorizzandone le diversità". Un’iniziativa che sposta i flussi dal centro verso il parco delle Cascine, che Firenze, spiega Vicini è felice di sostenere: "Unisce quattro realtà che fanno squadra, ridando vita al polmone verde della città, e la cultura è uno strumento utile che ci aiuta in questo senso".

Tre giornate, oltre 3.000 titoli di libri e 100 case editrici presenti, "Firenze Books – dichiara Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Imprese Firenze – è la riprova che la lettura, se diffusa con gli strumenti giusti, può arrivare ovunque. Questa è una grande libreria che vuole attrarre persone di ogni età". Oltre 40 presentazioni suddivise in tre spazi: il palco, il salotto e la club house che accoglieranno i lettori fino a domani. Elisa Lippi, presidente della categoria librerie indipendenti di Confartigianato Imprese Firenze, fa il punto così: "Più librerie ci sono, più lettori ci sono. L’unicità di questo festival sta nella varietà di generi, di stili, di autori, per tutti e tutte, grandi e più piccoli. Onora la funzione del libro, raggiunge tutti e diffonde la conoscenza: è un festival pop, popolare in senso buono, non populista".

Una delle novità di quest’anno sono alcuni approfondimenti formativi dedicati al mondo dell’infanzia, adatti a educatori, genitori, insegnanti. Carlo Meli, Amministratore dell’Ippodromo del Visarno, ricorda il grande lavoro fatto congiuntamente tra Ippodromo, Confartigianato e Comune di Firenze: "Siamo onorati e orgogliosi di ospitare ’Firenze Books’ anche quest’anno. Ogni edizione è sempre più spettacolare ed è bello vedere come le persone entrano in contatto anche con l’ippodromo e il nostro mondo. Riteniamo che queste iniziative siano la linfa non solo per l’impianto ma per tutto il Parco delle Cascine".

Gli orari di ’Firenze Books’: oggi e domani dalle 10 alle 19. Il programma completo: https://firenzebooks.it/.