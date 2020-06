Firenze, 9 giugno 2020 - Quasi 500mila euro raccolti in poche settimane. I Lions della Toscana, che fanno parte dell'organizzazione di club di servizio più grande al mondo con oltre 1.400.000 soci, anche in epoca Coronavirus hanno fatto la loro parte, intervenendo là dove c'era più bisogno.

Decine e decine i progetti finanziati e sostenuti, scelti per lo più dai singoli club in base alle richieste pervenute e coordinate a livello più ampio attraverso le "zone" e le circoscrizioni che riuniscono i club del distretto toscano. "Ho preferito che si intervenisse sul territorio con service di prossimità - spiega il governatore toscano uscente Pier Luigi Rossi - lasciando ai club la possibilità di scegliere in base alle segnalazioni e alle necessità più vicine, piuttosto che destinare attraverso il distretto le risorse raccolte a un unico progetto”.

Parallelamente i Lions hanno continuato con particolare impegno il lavoro al fianco e per il Banco Alimentare. Tutti i club hanno contribuito in maniera sostanziale. La raccolta fondi, coordinata dal Lions Club Garfagnana, è stata possibile anche grazie all’impegno di altre importanti realtà associative locali, come gli Autieri della Garfagnana, la Piattaforma Multimediale Guarda e Ascolta nonché tanti privati cittadini, ed ha permesso, grazie alla formula “1×3” di ricevere dal Banco Alimentare beni del valore di circa 80.000 euro.

Una significativa convenzione, infatti, fa sì che le donazioni raccolte, grazie alla sensibilità di tanti cittadini ed aziende, vengano moltiplicate per tre. Così, Banco Alimentare Toscana Onlus metterà a disposizione beni alimentari per un valore pari al triplo delle donazioni raccolte, beni che verranno distribuiti attraverso la Fraternità Misericordia di Borgo a Mozzano alle famiglie e alle persone più bisognose. Il conferimento dei prodotti alimentari è avvenuto lo scorso 3 giugno alla presenza dell’attuale Governatore del Distretto Lions 108La, Pier Luigi Rossi e del Governatore eletto Marco Busini.