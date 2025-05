Lions Club Firenze Giotto festeggia 37 anni di servizio e amicizia

Firenze, 28 maggio 2025 – In un clima elegante ma allo stesso tempo amichevole e divertente, si è svolta la Charter Night per celebrare i 37 anni dalla fondazione del Lions Club Firenze Giotto. Una serata ricca di emozioni e partecipazione, che ha reso omaggio alla storia del Club e al suo costante impegno nel servizio e nella solidarietà. Numerose le autorità lionistiche presenti: il Primo Vice Governatore Gilberto Tuccinardi, la Presidente di Zona A Barbara Bernardini, le Officer Distrettuali Laura Cozzi (Comitato LCIF) e Laura Doni (Progetto Martina), la componente del Comitato GAT Global Action Team Brigitte Mauel, oltre ai presidenti dei Lions Club Impruneta San Casciano Alessio Mecocci e Firenze Filippo Brunelleschi Federico Peleggi. Un momento particolarmente significativo della serata è stato l’ingresso della nuova socia Enza Pianelli, accolta ufficialmente dal Presidente Agostino Masi insieme al Primo Vice Governatore, con la consegna del distintivo, del certificato di affiliazione, della cartella di nuovo socio e del guidoncino del Club. Nel suo intervento, il Presidente Masi ha ricordato con orgoglio le origini del Lions Club Firenze Giotto: “La nostra storia inizia nell’autunno del 1987, quando i Lions Francesco Cialdi, Emilio Bonamici e Marcello Nicolodi del LC Firenze Pitti, insieme a un gruppo di amici, chiesero di sponsorizzare un nuovo Club. Il 26 maggio 1988, a Villa Montalto, il Governatore Distrettuale Jolao Farci consegnò la charter ai soci fondatori. Con la serata di stasera celebriamo 37 anni di solidarietà, di servizio e di amicizia. Un grande grazie a tutti i soci passati e presenti che hanno costruito, sostenuto e guidato questo cammino. Guardiamo al futuro con lo stesso entusiasmo e la stessa passione di allora”. Al termine della serata, condotta in modo impeccabile dalla cerimoniera Marcella Giannoni, si è svolta la tradizionale e spassosa “lotteria dei troiai” a scopo solidale, che – nonostante il nome – ha messo in palio bellissimi premi offerti tra l’altro da Ottica Del Lungo e La Bottega di Laura Paralumi. Caterina Ceccuti