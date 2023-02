Linea 20, autobus da incubo "Corse saltate e in ritardo" Monta la rabbia dei passeggeri

di Iacopo Nathan

"Il 20 è l’unico bus che arriva in questa zona, ma c’è da capire se ha voglia di arrivarci visto che passiamo più tempo ad aspettarlo che ad attraversare la città a piedi". Largo Caruso è una piazzetta all’interno di Rifredi, tra le sue vie e le sue piazze, uno dei rioni più popolosi. Al centro della piazza è il capolinea della linea 20, l’unica che taglia tutta la città passando per il centro, Campo di Marte e arrivando al Gignoro. Non senza difficoltà e polemiche, visto che nelle scorse settimane alle fermate è apparso un cartello di protesta dei residenti passeggeri abituali, stanchi di passare lunghissimi minuti alla fermata, con il caldo o con il freddo. "Non posso sprecare 30-40 minuti tutte le volte – continua Franca Brancatisano –. Per noi del quartiere, il 20 dovrebbe essere una salvezza, una certezza su cui contare. Invece è diventata una tortura, con attese interminabili e il servizio che va come e quando gli pare". "La cosa peggiore è che non si è mai sicuri di quando , e se, passerà – aggiunge Asia Romano –. Dovrebbe passare circa 6 volte all’ora dal cartello, ma così non è. Tante volte i cartelloni luminosi non vengono aggiornati. Così restiamo anche tagliati fuori dal resto della città". "Il 20 passa quando gli pare – conclude Vera Fontani –. Ci sono attese lunghissime e mai una spiegazione. Alle volte stiamo in attesa per 30 o 40 minuti eppoi ne arrivano due insieme. Per questa zona il bus è fondamentale e restare senza mezzi di trasporto è un problema, specie per i giovani e gli anziani".

Abbiamo deciso di vivere un lunedì pomeriggio da passeggeri del 20. Il freddo rende più lunghi i minuti dell’attesa. In attesa poco prima delle 16.30, il primo bus arriva alle 17.08. Ma sono state saltate almeno tre corse (16.31, 16.42 e 16.53) e giunge in ritardo rispetto all’indicazione delle 17.04. Alle 17.15, un bus salta il capolinea, senza fermarsi a controllare se ci fosse qualcuno alla fermata. Poi altri 30 minuti e tre corse saltate (17.26, 17.37 e 17.46), salvo arrivare fuori orario alle 17.53. Di media una corsa ogni mezz’ora, saltando almeno 3 corse: non un buon ritmo per il 20.