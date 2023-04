L’inceneritore accende ancora le polemiche La replica di Cellai

"Il termovalorizzatore avrebbe fatto comodo… è una frase pronunciata dal presidente Ciolini e non del sottoscritto", spiega il coordinatore fiorentino di Fratelli d’Italia, Jacopo Cellai. Il riferimento è in merito alla polemica scoppiata sul termovalorizzatore di Case Passerini, alimentata anche dalle parole pronunciate da Leonardo Fabbri, candidato sindaco sostenuto da Pd, sul dossier termovalorizzatore. Cellai ribadisce: "Ciolini è stato allo stesso tempo chiarissimo sulla strada del gassificatore, a suo parere più utile e opportuno del termovalorizzatore. Fabbri ha preso un abbaglio sul vero volto della destra anche perché per fare il termovalorizzatore a Case Passerini bisognerebbe fare il bosco per la mitigazione ambientale e il bosco broccherebbe lo sviluppo di Peretola a cui noi da sempre teniamo". Il coordinatore fiorentino attacca poi il Partito democratico: "Il problema è che il PD non ha la minima idea di dove fare gli impianti che sono necessari perché appena viene fuori un’ipotesi, come Empoli, si blocca tutto prima ancora di cominciare. Quello si che è il vero volto della sinistra".