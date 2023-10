Lidl apre il nuovo supermercato in via Toselli

Firenze, 12 ottobre 2023 – Inaugurato il nuovo Lidl di via Pietro Toselli, tra San Jacopino e le Cascine. Alla presenza degli assessori al commercio Giovanni Bettarini e alla mobilità Stefano Giorgetti questa mattina è stato tagliato il nastro di apertura. Uno store che si estende su un’area di mille metri quadrati e che crea ben ventuno nuovi posti di lavoro su diversi livelli. Un’attenzione particolare è stata riservata al concetto di sostenibilità, il punto utilizza infatti energia al 100% rinnovabile. Un impianto di luci a Led, inoltre, farà risparmiare oltre il 50% rispetto alle tecnologie tradizionali. Ma a spiccare è l’attenzione al cliente, e la consapevolezza di Lidl che i tempi che stiamo vivendo non sono tra i più facili. E’ da segnalare a tal proposito l’adesione al «Il trimestre anti-inflazione», per contribuire al contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto delle famiglie.

Lidl Italia da aprile ad agosto aveva già ribassato e bloccato il prezzo di oltre 300 articoli del suo assortimento. Ma il percorso continuerà nelle prossime settimane, e alimenti come latte, uova, spaghetti e farina e molti altri, fino al 31 dicembre saranno salvi dall’inflazione. Sul punto anche l’assessore al commercio Giovanni Bettarini, nel ricordare l’importanza del progetto per la città ha ribadito quanto sia fondamentale creare occupazione: «E’un bel servizio per la popolazione – ha spiegato – Che porta ben 21 nuovi posti di lavoro. C’è una grande attenzione alla sostenibilità ambientale e all’energia rinnovabile. Il supermercato avrà un’ampia zona parcheggio sotterranea» conclude. Ma come ricordato dall’assessore Giorgetti un ruolo di primo piano lo giocherà anche la nuova ciclabile di via Toselli, che permetterà di raggiungere comodamente lo store in bici: «E’un intervento importante che va a riqualificare uno spazio vuoto – ha detto – Oltre al parcheggio c’è la possibilità di sfruttare la viabilità alternativa. Bene i posti auto, ma l’invito e a venire anche in bici o a piedi».

Presente anche Jacques Rizzo il direttore regionale di Lidl Italia « E’un orgoglio inaugurare questo store – ha detto – E’ il sesto punto vendita in città. Il supermercato si snoda su due piani e ci sarà un parcheggio. Ci sono prodotti di qualità e vogliamo trasmettere la passione per il territorio. L’attenzione alla sostenibilità ci rende fieri»