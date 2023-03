Libri, autografi e fotografi Tutti all’asta

Gonnelli Casa d’Aste si prepara all’asta primaverile, dedicata a Libri, Autografi e Manoscritti, che si terrà da martedì 21 a giovedì 23 marzo nella sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49. Nelle tre giornate d’asta saranno messi all’incanto oltre 750 lotti, divisi in sei sessioni di vendita. La prima si apre con una nutrita sezione di oltre 100 autografi, tra i quali una lettera autografa firmata di Charles Darwin del 1858 (lotto 50, base d’asta 3500 euro) e un disegno autografo del 1968 di Pablo Picasso, dal titolo Los toros son angeles, derivante da un disegno che Pablo Picasso eseguì per il torero spagnolo Jaime Ostos Carmona (lotto 93, base d’asta 400 euro).

Presenti più di 30 manoscritti dal XII al XIX secolo, tra i quali un Manuale tecnico ad uso militare del XVII secolo (lotto 110, base d’asta 1200 euro). La sezione musicale comprende invece una raccolta di 36 fotografie na di Maria Callas a Parigi.