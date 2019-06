Firenze, 27 giugno 2019 - Ubriaco, ha aggredito un addetto di una libreria di piazza della Repubblica a Firenze perché lo aveva invitato a uscire, poi ha ferito due poliziotti intervenuti per calmarlo. Protagonista della vicenda, avvenuta ieri intorno alle 14, un 47enne algerino, portato in questura e denunciato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, era entrato nel negozio e si era seduto a uno dei tavoli dell'area ristorazione.

Poi si sarebbe sentito male e avrebbe vomitato a terra. A questo punto uno dei dipendenti si sarebbe avvicinato e lo avrebbe invitato ad alzarsi e a uscire, per permettere agli addetti di pulire. Il 47enne però avrebbe reagito afferrandolo per il collo e strappandogli la cravatta. L'aggressione è stata interrotta dall'intervento di alcuni poliziotti del reparto mobile, impegnati in un servizio di sorveglianza nella zona. Ne è nata una breve colluttazione, a seguito della quale due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in cinque e in otto giorni.