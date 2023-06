Libertà, nuovo salotto commerciale Arriva il primo Ruby Hotel italiano

di Ilaria Ulivelli

Il lusso a portata di tasca. All’inizio dell’anno nuovo a Firenze aprirà primo Ruby Hotel d’Italia. Con il concetto ispiratore che ogni Ruby ha la sua storia e il suo stile personale, allineato al caratterere della città. Il bar aperto 24 ore su 24 offre prodotti regionali e anche la musica dal vivo sarà di casa.

Sta per nascere il nuovo salotto commerciale di piazza della Libertà. Pensato per contribuire al restyling complessivo di una zona che sarà completamente trasformata con il completamento delle linee tramviarie.

La riqualificazione dei Portici è parte di una grande operazione promossa da Progetto Libertà srl, del gruppo GB Invest Holding che ha acquistato l’immobile a gennaio 2017. L’ex palazzo di Fondiaria era nato con la compagnia assicurativa nel 1893, chiamato anche Palazzo Levi dal nome del banchiere che lo aveva commissionato all’architetto Giuseppe Boccini che ne realizzò il progetto in stile neorinascimentale.

Il gruppo GB Invest Holding ha investito nella sua riqualificazione e commercializzazione, con la consulenza di Progenia spa. Il progetto si sviluppa su una superficie di 7mila metri quadrati di cui oltre 1.500 commerciali. L’operazione prevede, in particolare, la realizzazione del Ruby Hotel Firenze che inaugurerà all’inizio del 2024, capace di attrarre ospiti internazionali. Offrirà 118 camere, il bar a piano terra e un’area di coworking al quarto piano.

I portici rappresenteranno un’opportunità di crescita commerciale dell’area, con quattro unità commerciali per le quali sono in corso trattative con un brand di moda e una catena di ristorazione d’eccellenza. Piazza della Libertà negli ultimi anni ha attratto molti investimenti grazie alla sua posizione strategica, a pochi passi dal centro, punto nevralgico degli snodi tramviari.

"Siamo molto contenti di aver potuto partecipare allo sviluppo di un’area così importante nel cuore della città, contribuendo alla riqualificazione della piazza, dei suoi portici, rinnovandone lo spirito commerciale", dicono da Progenia spa.

Dal settembre 2017, la piazza è oggetto di importanti interventi, dalla sistemazione della pavimentazione in pietra, il restauro e la nuova illuminazione dell’Arco dei Lorena, la riqualificazione del Parterre. Sempre nell’area è stato realizzato The student Hotel nel viale Lavagnini, mentre è in via di sviluppo il progetto dell’ex ospedale San Gallo.