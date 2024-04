Liberazione. Tutti gli eventi in programma

Doppi eventi per il 25 aprile: la ricorrenza del 79° anniversario della Liberazione sarà celebrata in entrambi i capoluoghi. Si parte alle 10 in piazza Mazzanti a Incisa con la deposizione della corona al monumento ai caduti e l’esibizione musicale della scuola di musica Schumann-New Corale Alessandri. Alle 10,30 le associazioni combattentistiche e d’Arma ne deporranno un’altra al cippo dedicato a Salvo D’Acquisto nella piazza a lui intitolata a Figline. Alle 11 in piazza IV Novembre ci sarà il raduno delle autorità e delle associazioni e corone in piazza Bianco Bianchi e in piazza Averani. Altra deposizione alle 11,30 in via Sarri davanti all’Albero dell’Universo. Alle 12,15 mazzi di fiori saranno portati sulle tombe dei martiri della Resistenza, mentre Anpi raggiungerà il monumento ai caduti di Sant’Andrea per posare una corona. Alle 13 al circolo Arci di Matassino festa dell’Anpi con il pranzo partigiano; a seguire pomeriggio musicale con "La banda dei ribelli del Valdarno". Al circolo Fanin dalle 19 "Cantando il 25 aprile" insieme a un’apericena. Alla biblioteca Ficino è allestito uno scaffale tematico sulla Liberazione dal nazifascismo e sulla Resistenza. Manuela Plastina