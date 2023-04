Liberazione, un fiore per i caduti di Fiesole

Fiesole (Firenze), 24 aprile 2023 - Hanno preso il via questa mattina le celebrazione del Comune di Fiesole del 78° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo con due giornate dal titolo “Un fiore peri caduti” , che vedranno il sindaco Anna Ravoni e un rappresentante dell' Anpi (sezione Fiesole) raggiungere dieci luoghi simbolo della Resistenza.

Il primo appuntamento è stato in piazza Mino alle ore 9. Quindi la delegazione si è spostata presso le lapidi in ricordo dei caduti di San Clemente, Montefiano, Montebeni, Ontignano, Gello e Valle.

Domani ritrovo sempre in piazza Mino alle 8.30 , per raggiungere Pian di San Bartolo, Ponte alla Badia e Olmo per il ricordo di altre vittime civili.

La cerimonia si conclude alle 10,30 in Piazza Mino, con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dei caduti e l’esibizione del Coro Bella Ciao di Fiesole.

“L'anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo-dichiara il sindaco di Fiesole Anna Ravoni- è un giorno fondamentale per la nostra storia per ricordare quella data di 78 anni fa da cui prendere forza per guardare al futuro con speranza e coraggio e per trasmettere ai giovani il valore e l'importanza del ricordo del XXV aprile”.