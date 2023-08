Letteratura, teatro musica e circo Ecco Isolotto kids

Un festival diffuso di teatro per le nuove generazioni, completamente gratuito. Da domani al 7 settembre si svolgerà la prima edizione di Isolotto Kids, organizzata dal Teatrino dei Fondi Aps. Il festival, abbracciando la letteratura, la musica, il teatro d’attore, il teatro di figura, il nouveau cirque, dà vita a un contenitore inedito, stimolante e intergenerazionale. Domani, alle 21, ci sarà ‘Fiabe in concerto’, un viaggio tra fiaba e fantasia attraverso le più belle colonne sonore che da sempre Walt Disney ha saputo regalarci. Il 2 settembre in piazza dei Tigli lo scrittore Roberto Piumini terrà due laboratori: alle 17 ‘Gli scherzi di buffo’ per bambini di 6-7 anni e alle 18.30 ‘Il vecchio nel granturco’ per ragazzi dagli 8 ai 10 anni. Tra gli eventi, il 5 settembre, ‘Diritti vs doveri’, laboratorio teatrale sui principi fondamentali della Costituzione italiana, per ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Il 7 settembre alle 18 l’area verde Boschetto sarà teatro di ‘Animali alla riscossa’ di Marta Paganelli. Un’ora più tardi all’area verde Pontignale ‘Il grande gioco della fattoria’ sarà un’occasione per i bambini per approcciarsi allo scorrere delle stagioni, per conoscere gli attrezzi e gli strumenti da lavoro. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Niccolò Gramigni