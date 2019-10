Firenze, 19 ottobre 2019 - Leopolda con vista elezioni regionali in Toscana. Ufficialmente non è un argomento sul tavolo, ma è evidente che questa è l’occasione per iniziare a parlarne. A bassa voce, ma se ne parla. I renziani sono molto abbottonati, ma ci pensa il popolo della Leopolda a dire chiaramente che Italia Viva dovrà esserci quando si vota non solo in Toscana, ma anche nel resto del Paese. Il lavoro sottobraccio ha come obiettivo un’alleanza tra Pd e il neo partito di Matteo Renzi, in una regione dove ancora la matrice renziana è molto forte. Non a caso un sondaggio riservato del Pd in Regione dà il movimento di Renzi intorno al 9%, con il Pd che si aggira sul 30%: ciò significa che le due forze politiche insieme a liste civiche (si parla anche di una lista dei sindaci), avrebbe la possibilità di superare quel 40% che per la legge elettorale toscana, darebbe possibilità di vittoria contro il centrodestra a forte matrice leghista con Salvini punto di riferimento. Se fosse questo lo scenario ipotizzato è evidente che sia Renzi che il Pd farebbero a meno di stringere patti col Movimento 5 Stelle. Per questo è molto atteso l’intervento del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. Proprio in Versilia è stato messo in piedi uno dei comitati civici, artefice Rossella Martina, ex vice sindaco e assessore alla cultura viareggina, prima della rottura e delle sue dimissioni. Insomma la partita è ancora aperta.

Qui alla Leopolda si vede qualcuno che, dopo la scissione di Renzi, è rimasto nel Pd. E' il caso del consigliere regionale Antonio Mazzeo: dice di essere venuto per ascoltare, ma in realtà è molto probabile che sia qua a sondare gli umori dei renziani sul voto regionale. Ieri era passato il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani. Certo il Pd ha sempre da riempire la casella relativa al nome del candidato governatore della Toscana. La parola primarie è sempre lì, dietro l’angolo, non sono escluse. Ma questa è tutta un’altra storia e sicuramente andrà di pari passo con la trattativa messa in piedi con Italia Viva di Renzi.