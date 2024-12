Legri, ecco il concerto di Natale

Torna, come da tradizione, il "Concerto di Natale a Legri" organizzato dalla Misericordia di Legri con il patrocinio del Comune e giunto alla 16esima edizione. L’iniziativa si terrà, nella suggestiva e consueta sede della Pieve di San Severo a Legri, sabato 14 a partire dalle 18 e vedrà come protagonista il Coro "Sesto in Canto" diretto dal Maestro Edoardo Materassi che eseguirà arie sacre, classiche e natalizie da tutto il mondo. Il concerto, cui prenderà parte anche il sindaco Giuseppe Carovani, sarà preceduto, alle 17, dall’inaugurazione del grande "Presepe in piazza", progetto dell’artista Salvatore di Fraia realizzato con la collaborazione dei volontari della frazione. Al termine del pomeriggio in musica, per chi vorrà partecipare, è fissata una cena che, però sarà solo su prenotazione.