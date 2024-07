Leggere, viaggiare e...: "Book Sun Lover" il taccuino dei ricordi

Un po’ ricorda il “carnet de voyage”, che ha accompagnato nei loro tour Goethe, Herman Hesse e Bruce Chatwin. Un po’, invece, i libri delle vacanze degli anni Ottanta da scrivere, colorare, leggere. Book Sun Lover di Isa Grassano (Giraldi Editore) è un taccuino per tenere traccia dei libri e dei viaggi, diviso in due parti. La prima con le schede di lettura per le annotazioni personali, le recensioni, le citazioni. La seconda è pensata per ricordare le mete che ci fanno battere il cuore. Tutto arricchito da quiz per testare la conoscenza letteraria e turistica e divertirsi in compagnia.

E nel Book spazio anche alla Toscana, come la Piccola Farmacia Letteraria di Firenze o, fra gli altri, la Casa Museo di Dante.