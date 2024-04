Leggere tanti libri è come una medicina per l’anima A Firenze, la Piccola Farmacia Letteraria vende libri come fossero farmaci, con istruzioni per l'uso. La proprietaria, Elena Molini, spiega che i libri sono selezionati con l'aiuto di psicologi e categorizzati per stati d'animo. Consigli per la scuola includono opere di Adichie, Vecchioni e Candiani.