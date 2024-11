Le stelle Michelin confermano Pinchiorri

Grande successo alle stelle Michelin 2025 per l’Entoteca Pinchiorri di Firenze, un locale che mantiene le tre stelle, a conferma di una solida tradizione (con Riccardo Monco, nella foto). L’alta cucina in Italia sembra reggere bene la prova del tempo, e sono tante le insegne che nel celebrare i primi 70 anni della Guida Michelin Italia, a Modena, hanno celebrato anniversari a due zeri della propria attività di ristorazione. "Conservare una stella Michelin non è un passo banale per un ristorante, ancor più conservare le tre stelle Michelin, il massimo riconoscimento per quelle realtà che sanno offrire emozioni uniche che meritano un viaggio ad hoc. L’Italia ha mantenuto i 13 ristoranti tristellati della scorsa selezione. Nell’edizione di alcuni giorni fa del nostro giornale era uscita una foto sbagliata che ritraeva un altro chef al posto di Riccardo Monco. Ce ne scusiamo con il diretto interessato e i lettori.