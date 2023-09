Le Poste cercano personale. Ecco come candidarsi Poste Italiane seleziona addetti alla logistica e consulenti finanziari in centro e nord Italia. Richiesti diploma con votazione minima 70100, disponibilità a lavorare su turni, laureati motivati a formarsi. Per candidarsi: www.posteitaliane.ititlavora-con-noi.html.