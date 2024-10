Le nuove tecnologie in tavola. Nanofood e bistecche... coltivate . Internet Festival e il futuro del cibo

Conto alla rovescia per Internet Festival, edizione numero 14, in programma dal 10 al 13 ottobre per esplorare le frontiere sempre più avanzate del digitale. #Generazione è il tema dell’edizione 2024, che si svolgerà in dieci location distribuite nel centro storico della città della Torre pendente.

Tra i contenuti in programma, riflettori sulle nostre abitudini alimentari e su come la tecnologia può e potrà influire sulle stesse per renderle più sostenibili e al tempo stesso più salutari. Scienziati ed esperti di nanofood, diritto, alimentazione, green saranno così protagonisti di approfondimenti specifici.

Venerdì 11 ottobre appuntamento alla Scuola Normale con la sessione “Le nuove generazioni del cibo e del diritto”, a cura di Luca Cantone, in tema di innovazioni tecnologiche della genomica nel settore del grano e del riso. Di caffè e cacao sostenibili e certificati parlerà Silvia Rolandi, PhD in Agriculture and International Law e membro della Italian Food Law Association.

I “nuovi alimenti” delle diete di oggi e domani saranno al centro dell’intervento di Luca Leone (Università di Pisa), con focus su “Nanofood e carne coltivata“. Francesca Coli, Research Fellow on International Trade and Food Security alla Scuola Superiore Sant’Anna, entrerà invece nel merito dell’approccio One Health, che mira a costruire un equilibrio sostenibile tra salute delle persone, degli animali e dell’ecosistema, riconoscendoli come parti di un unico ambiente, interdipendenti e strettamente connessi. In ambito di legislazione e ambiente, Elena Montagnani (Università di Pisa) approfondirà il regolamento europeo sulla deforestazione e il rapporto tra tecnologia, ambiente e cibo.

In tema di tecnologia verde, domenica 13 l’attivista e influencer green Sofia Pasotto interverrà in tema di sostenibilità e transizione digitale insieme a Giovanna Sissa, fisica con dottorato di ricerca in informatica, oggi professore associato all’Università di Genova e autrice del libro “Le emissioni segrete. L’impatto ambientale dell’universo digitale”: un focus su come la nostra vita tecnologica quotidiana inquina senza che ce ne accorgiamo.

Il programma completo del festival, tra robot umanoidi in grado di interagire con il pubblico, ritratti digitali “dipinti” in presa diretta da un algoritmo, giochi inclusivi elaborati dall’Agenzia Spaziale Italiana, ricerche inedite su fenomeni sociali come ghosting e phubbing (rispettivamente l’abitudine di scomparire senza più rispondere a chiamate o messaggi e quella di ignorare le persone alienandosi nello schermo di uno smartphone), è sul sito www.internetfestival.it

Sponsor IF2024: Toscana Energia, RJC Soft, TD Group Italia, Sammontana, C-Lex Studio Legale, Polo Tecnologico Navacchio, Mister Wolf.