Le moto solidali. Giro dei centauri per zia Caterina

Cuori in moto per sostenere Milano 25: dal negozio Motorama di Firenze, un gruppo di centauri ha percorso le strade fiorentino fino a sforare in terra ripolese e arrivare alla Tana dei Supereroi in via di Belmonte a Ponte a Niccheri. Qui la colorata tassista ‘zia’ Caterina accoglie le famiglie che si trovano in città per curare i propri figli. I motociclisti sono scesi in strada per darle una mano importante, raccogliendo fondi per la sua associazione Milano 25 Odv. A fare da apripista è stato ovviamente il taxi della ‘zia’ e l’impegno dei motociclisti è stato festeggiato con una merenda collettiva, momento di condivisione di emozioni e di buoni obiettivi. Anche il sindaco Francesco Pignotti ha partecipato a questa allegra carovana a sostegno della colorata tassista che da anni accompagna i bambini verso le cure ospedaliere sempre con un sorriso.