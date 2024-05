Le mille attività del Rotary Club. Firenze Sud

Ceccuti

Non ha solo provveduto alle spese di acquisto e addestramento di un cucciolo di Golden Retriver destinato a diventare un cane guida per persone non vedenti, il Rotary Club Firenze Sud si è anche recato in visita alla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci, per approfondire la conoscenza di una tra le più note scuole di addestramento del territorio nazionale. "Tra le attuali priorità della Scuola – spiega il presidente rotariano Luca Petroni – c’è quella di reperire famiglie affidatarie volontarie disposte ad accogliere i cani durante il periodo della loro formazione. Mi rende particolarmente orgoglioso il fatto che tre dei nostri soci si siano resi immediatamente disponibili".

Ma le attenzioni del Rotary Firenze Sud non sono rivolte soltanto alla solidarietà; il club è anche impegnato sul piano della cultura e della collaborazione internazionale. Insieme al Rotary Firenze Ovest presieduto da Massimo Martelloni, alcuni giorni fa ha infatti ospitato l’intervento dell’ambasciatore italiano in Turchia Giorgio Marrapodi, in collegamento da Ankara, il quale ha spiegato che "Italia e Turchia sono profondamente legate tra loro, come attori cruciali del Mediterraneo. Quando parliamo di Turchia dobbiamo pensare ad un Paese che fa da cerniera tra l’Europa e l’Asia, capace di mitigare le instabilità dell’area garantendo che il Mediterraneo sia un mare di pace, di commercio e di benessere. E l’Italia deve contribuire a mantenere la Turchia ancorata ai valori europei, anche attraverso il solido legame economico che esiste tra turchi e italiani; un rapporto confermato dai numeri del commercio e degli investimenti, con 25 miliardi di euro di interscambio, che fanno della Turchia il nostro partner principale in Medioriente".