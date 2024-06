Le manovre del sindaco Pignotti. Il segretario Pd capo di gabinetto

Nuova figura amministrativa e politica all’interno del Comune di Bagno a Ripoli. A pochi giorni dall’annuncio della nuova giunta, che sarà presentata questa sera alle 21 in piazza della Pace durante il primo consiglio comunale all’aperto, il primo cittadino Francesco Pignotti affida ufficialmente il ruolo di capo gabinetto del sindaco a Edoardo Ciprianetti.

"Non c’è persona migliore per questo ruolo di Edoardo Ciprianetti" scrive sui social il sindaco. Ciprianetti, classe 1991, attuale segretario del Partito democratico, già consigliere comunale nella scorsa legislatura, per lui era ipotizzabile un posto in giunta: l’assenza del suo nome dalle liste di aspiranti consiglieri comunali, aveva fatto sospettare in un suo successo coinvolgimento al governo della città. Con lui, mancava dalle liste anche il nome di Francesco Conti, già presidente del consiglio comunale, che oggi è vicesindaco al fianco di Pignotti con deleghe importanti. Per Ciprianetti, invece, si è aperta una strada diversa con un ruolo di gran fiducia. Ora dovrà decidere se lasciare il posto di segretario comunale dem, ma la decisione sembra ovvia. E il Pd dovrà cercarsi un altro coordinatore locale.

Manuela Plastina