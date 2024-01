Le gemelle Mazzetti a New York. Una mostra sull’eredità storica

di Manuela Plastina

Il cuore italiano di New York ricorda due donne che hanno vissuto, sono scampate alla morte e ora riposano per sempre a Rignano. Il Magazzino Italian Art, il museo dedicato all’arte italiana dal dopoguerra al contemporaneo, domenica presenterà "Art After War" sull’eredità storica delle gemelle Lorenza e Paola Mazzetti (in foto). Nate a Roma nel 1927, furono testimoni della strage del Focardo, vicino Troghi. Orfani di madre, morta durante il parto, si trovavano qui nell’estate del 1944, ospiti della zia Cesarina, moglie di Robert Einstein (cugino del più famoso Albert). Il 3 agosto del 1944 un reparto delle SS fucilò le figlie e la moglie di Robert dando fuoco alla casa.

Le 17 enni Lorenza e Paola un’altra cugina furono risparmiate dalla furia omicida. Trasferitesi a Roma, Lorenza è diventata una grande artista, regista, pittrice, scrittrice. Ne "Il cielo cade" ha raccontato la sua infanzia nella famiglia Einstein tra fascismo, guerra e la strage. Ne è stato tratto anche un film. Prima di andarsene, nel gennaio del 2020, ha chiesto di essere tumulata coi suoi parenti nel cimitero della Badiuzza a San Donato in Collina, vicino ai suoi parenti e dove un monumento ricorda la strage.

Stessa volontà è stata rispettata anche per la sorella Paola, morta nel luglio del 2022, anche lei prolifica autrice e ricercatrice che ha intrecciato l’arte con la psicoterapia con un approccio unico e innovativo alla terapia di gruppo. Durante la conferenza a New York (poi visibile in streaming), saranno proiettate immagini estratti da film e interviste insieme a video e scatti della mostra fotografica di Eva Krampen Kosloski al Memoriale della Shoah di Milano: ritraggono il ritorno delle sorelle Mazzetti ai luoghi della loro infanzia.