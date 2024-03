Le case della salute a soli 15 minuti

Tra gli spunti più interessanti del Poc c’è il cosiddetto piano della ’città dei 15 minuti’ che sarà sviluppato inizialmente attorno alle case di comunità, ovvero i nuovi presidi socio-sanitari dei 5 Quartieri (Santa Rosa, Viale Europa, Via dell’Osteria, Via Canova e San Salvi). Spiega Renzo Pampaloni, presidente commissione urbanistica: "Anche come gruppo del Pd abbiamo chiesto che fossero sviluppati dei progetti partecipativi per individuare le esigenze delle persone che stanno in prossimità della casa della salute e individuare quali sono le loro necessità in termini di servizi per instaurare il modello di 15 minuti per cui un cittadino a piedi o anche in bici può usufruire dei servizi base".