Lavoro, un talent per scovare forze fresche

E’ un talent, dove però non si cucina. E’ invece un progetto consolidato di crescita professionale, rivolto ai giovani, che il gruppo Savino Del Bene, con sede a Scandicci, ha lanciato offrendo a 20 neolaureati la possibilità di avviare una carriera nel mondo delle spedizioni internazionali. Il Global Talent Program, questo il nome dell’iniziativa, è un punto d’orgoglio per il colosso della logistica, che negli anni ha utilizzato proprio questo metodo di selezione per assumere personale ‘fresco’.

Savino Del Bene è un leader a livello mondiale nel settore della logistica, con un network di oltre 300 uffici e 5.300 dipendenti in più di 60 Paesi nel mondo. Ha chiuso il 2022 con risultati in crescita rispetto all’anno precedente e un fatturato di 4,5 miliardi di euro. Inoltre continua a perseguire una strategia di sviluppo a livello globale. Il gruppo ha base a Scandicci, dove il patron, Paolo Nocentini, ha il suo quartier generale non solo operativo, ma anche di vita, ed è impegnato in tantissime attività collaterali. Nello sport con la squadra di volley che milita nella serie A1 femminile, ma anche nella cultura, visto che proprio a Nocentini si deve il recupero della Badia di Settimo dopo decenni di oblio e promesse mancate dalle istituzioni. Il Global Talent Program offre a venti giovani un periodo di 12 mesi di formazione e di lavoro nelle diverse aree aziendali. L’ampio programma formativo si realizzerà attraverso la stipula di un contratto di apprendistato e toccherà tematiche operative, commerciali, economiche e gestionali. L’obiettivo è quello di formare figure professionali complete, in grado di cogliere le opportunità di sviluppo che un gruppo globale come Savino Del Bene può offrire. Al termine dei 12 mesi di formazione, i giovani professionisti saranno assegnati a incarichi in ambito internazionale o nazionale. Al programma, che inizierà nel mese di maggio del 2023, potranno partecipare giovani laureati in ambito socio-economico o linguistico. La selezione è aperta; i requisiti richiesti ai candidati sono la conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua (spagnolo, mandarino, francese o tedesco), ma anche una spiccata attitudine alle relazioni interpersonali e doti di leadership. Per candidarsi, cliccare l’offerta "Global Talent Program" nella sezione Jobs della pagina Linkedin di Savino Del Bene. Nella Scandicci delle griffe e del distretto della moda, Savino del Bene rappresenta comunque uno dei pilastri dell’economia nazionale.

Fabrizio Morviducci