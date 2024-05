Lavoro e crisi della socialità. Dialogo con docenti e sindacalisti a cura dell’arcidiocesi fiorentina

L’Ufficio problemi sociali e lavoro dell’Arcidiocesi propone domani l’incontro dal titolo ’Lavoro – Mercato – Crisi della Socialità. Il valore della partecipazione’. L’appuntamento si svolgerà alle 17 nella Sala Galleria in Arcivescovado (Piazza San Giovanni, 3). L’iniziativa nasce dalla considerazione che sul tema del lavoro è necessario investire in formazione, innovazione e sicurezza, ma anche in socialità.

L’incontro sarà preceduto dal saluto del cardinale Giuseppe Betori, interverranno poi Massimo Aragiusto, docente di diritto del lavoro Unifi, Paolo Sorrentino, vice presidente Confindustria Toscana Centro e Costa, Fabio Franchi, segretario Cisl Firenze Prato, a moderare l’incontro sarà Andrea Bucelli, ordinario di diritto privato Unifi. Le conclusioni sono affidate a don Giovanni Momigli, direttore Ufficio Problemi Sociali e lavoro.