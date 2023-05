Firenze, al via i lavori al Poderaccio: nasce un bosco al posto della discarica

Firenze, 2 maggio 2023 - Un bosco al posto della discarica, nell'area del Poderaccio, a Firenze: il progetto, che prevede oltre 120 alberi d'alto fusto e un'area cani, è stato approvato in giunta su proposta dell'assessore all'ambiente Andrea Giorgio.

Come riporta una nota di Palazzo Vecchio la rimozione dei rifiuti presenti, alcuni anche speciali, è iniziata stamani. Questo è di fatto il primo atto concreto per la realizzazione del nuovo parco Florentia, l’area verde cittadina che sarà grande 90 ettari e sarà realizzata a cavallo tra i Quartieri 4 e 5 e il fiume Arno, comprendente l’ex campo nomadi Poderaccio e l’ex fabbrica Gover, un investimento da quattro milioni di euro.

Al Poderaccio – vecchio campo rom nato alla fine degli anni Sessanta e sgomberato nell'estate 2020 – sono appunto iniziati i lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti che dureranno tre mesi. Successivamente partiranno i cantieri per il rinverdimento dell’area.

E’ prevista la piantagione di un nuovo boschetto con un centinaio di alberi tra tigli, platani, pioppi, aceri e ginkgo biloba per i quali è previsto un impianto di irrigazione allacciato alla rete idrica per garantire attecchimento e manutenzione.

Ulteriori 23 alberi saranno piantati nell’annessa area cani, che sarà dotata di 8 tavoli da pic nic, 12 panchine e un fontanello. Tutta la zona sarà illuminata da 18 nuovi lampioni: questi lavori, si spiega ancora dal Comune, dureranno altri tre mesi.

“Parte finalmente un percorso per ridare questa zona ai cittadini e restituirla alla legalità attraverso il verde – ha sottolineato l’assessore Giorgio -. Grazie alla rimozione dei rifiuti e alla piantagione dei nuovi alberi sarà anche possibile migliorare lo stato del terreno e renderlo più drenante. La nuova area cani con panchine e tavolini e la nuova illuminazione saranno un ulteriore incentivo a far di nuovo frequentare la zona da parte dei residenti”.

“Scatta la prima fase che porterà alla nascita del nuovo parco – ha aggiunto Giorgio -: l’area ora degradata tornerà presto fruibile in sicurezza dai cittadini e costituirà il primo tassello di quello che diventerà il secondo parco più grande di Firenze dopo la Cascine. Si tratta di un progetto molto complesso ma quanto mai necessario: dopo la crisi pandemica e anche grazie alla nuova presa di coscienza dei cambiamenti climatici in atto, è sempre più attuale la consapevolezza dei cittadini sul valore del verde e sulla possibilità di viverlo, anche come occasione di salute e socialità”.

“Salutiamo con gioia la partenza finalmente dei lavori che porteranno al recupero e alla restituzione alla cittadinanza di una importante area pubblica del nostro quartiere – ha osservato il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -. Il Poderaccio sarà parte del nuovo grande Parco Florentia, un nuovo verde pubblico popolare che avrà un grande valore non solo ambientale ma anche sociale. È un'operazione di rigenerazione urbana che abbiamo contribuito a programmare e progettare e che metterà al servizio delle nostre comunità un altro spazio pubblico strategico. Attraverso la pista ciclabile lungo l'argine dell'Arno sarà collegato a est con il Parco dell'Argingrosso, che sarà oggetto di un altro importante progetto di riqualificazione, e a ovest con il Parco di Santa Maria a Mantignano”.