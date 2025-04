Lavori piazza Kennedy: "Continuano i ritardi"

"Su piazza Kennedy siamo ancora all’anno zero". E’ il consigliere di Scandicci Civica Enrico Meriggi a raccogliere le proteste dei residenti che dal marzo 2022 sono costretti a subire il cantiere e la deviazione del traffico in direzione via Volterrana, sulla corsia più vicina alle case. Non mancano disagi quotidiani, incidenti, auto che sfrecciano a tutta velocità. E soprattutto non manca l’assurdo di una strada con le transenne da tre anni, e le erbacce che crescono sull’asfalto. "Abbiamo presentato una interrogazione all’amministrazione comunale – ha detto Meriggi – e la risposta ci ha fatto preoccupare ulteriormente".

Secondo quanto risposto dal vicesindaco Yuna Kashi Zadeh, il muso di contenimento del Vingone sarebbe stato completato entro il 2024, ma diversi dettagli mancano all’appello. "Stante i numerosi ritardi dell’impresa - ha scritto Kashi Zadeh - il contratto di appalto è stato risolto i pertanto non sono state realizzate tutte le opere relative al progetto iniziale. L’attuale amministrazione (il cantiere era partito con quella precedente), a seguito anche di alcuni incontri effettuati nei mesi scorsi con dei cittadini residenti nell’area interessata, sta valutando una progettualità diversa rispetto a quella precedentemente pensata, prendendo spunto anche da alcune segnalazioni, idee e annotazioni dei cittadini stessi, per cui ad oggi non sono stati avviate procedute per la conclusione delle opere mancanti". I cittadini da tempo protestano chiedendo che siano tolte le transenne e completati i lavori. Vedremo quanto tempo servirà per capire quali siano le novità progettuali da apportare, e soprattutto individuare una nuova ditta in grado di portare a termine il lavoro.

