Firenze, al via i lavori di ristrutturazione alla biblioteca De Andrè

La vicesindaca Alessia Bettini

Firenze, 23 marzo 2023 - La biblioteca De Andrè si appresta a diventare più accessibile e migliorata grazie a un importante intervento di riqualificazione e per i lettori scatta l’opportunità di prendere “in affido” il suo patrimonio librario. Dal 2 maggio la biblioteca del rione di san Jacopino, infatti, chiude per lavori di ristrutturazione. Gli interventi prevedono una completa riorganizzazione degli spazi con la costituzione di una nuova sala lettura più grande e spaziosa e la rimozione delle barriere architettoniche. Nascerà anche una nuova sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi con un angolo per leggere e una parte dedicata al racconto e alla narrazione di storie ad alta voce. Anche l'arredo sarà del tutto rinnovato.

Fin da adesso, inoltre, prende il via la campagna 'Libri in Affido': gli utenti, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, potranno rendersi disponibili a prendere in affido un metro di libri per sei mesi scegliendo il settore di maggiore interesse, libri per bambini e ragazzi, fumetti, romanzi gialli, romanzi storici, narrativa. Sarà un modo per sostenere la biblioteca durante i mesi di chiusura e per evitare che i libri restino inscatolati a lungo e senza essere letti.

“Una riqualificazione attesa e importante e un progetto innovativo con la campagna ‘libri in affido’, che si propone rendere gli utenti sempre più protagonisti e parte attiva nella tutela e valorizzazione della loro biblioteca – ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini –. Le biblioteche sono di tutti, sono un presidio sociale e culturale per le comunità ed è importante che i cittadini abbiano un ruolo cruciale anche in contesti come questo. Non possiamo che essere soddisfatti poi perché con questi lavori la biblioteca dedicata al cantautore genovese sarà ancora più bella e funzionale”.

“Andiamo avanti con gli interventi per riqualificare e abbattere le barriere architettoniche negli edifici comunali aperti al pubblico - ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Titta Meucci -, a partire dalle biblioteche cittadine, punto di riferimento culturale e sociale nei quartieri della città. I lavori alla biblioteca De Andrè si svolgeranno in estate con un impegno di 85mila euro e andranno di pari passo con il rinnovamento completo degli arredi. Già in programma anche i lavori per l’ampliamento degli spazi alla biblioteca Thouar”.

Per prendere in prestito i libri è necessario andare in biblioteca oppure telefonare al numero 055 351689 o scrivere una mail a [email protected] specificando nome e cognome, indirizzo email e numero di telefono e segnalando a quali settori si è più interessati in ordine di preferenza. Sarà possibile scegliere l'argomento ma non i titoli dei singoli libri. Le prenotazioni verranno accolte in ordine di arrivo. L'iscrizione e il prestito sono gratuiti.