Laura Morante e Chiara Francini a “Insieme per cambiare musica“

FIRENZESaranno le attrici Laura Morante e Chiara Francini due delle protagoniste di Insieme per cambiare musica, l’evento che sabato 8 marzo (a partire dalle 16) si svolgerà al Teatro Goldoni di Firenze nell’ambito de La Toscana delle Donne. Morante leggerà alcuni brani tratti da Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Nel pomeriggio fra parole e musica la toscanissima Francini dedicherà pensieri e parole dedicate al senso e al valore di questa giornata per poi dialogare con Cristina Manetti, ideatrice de la Toscana delle Donne e capo di Gabinetto della presidenza della Regione Toscana.

Dopo di lei, spazio alla musica con i cantautori Paolo Vallesi, Dolcenera, quindi con Giulia Mei il cui nome è legato alla sua canzone Bandiera interpretata sul palco di X Factor e da lì esplosa con successo anche per il messaggio di empowerment femminile con cui può essere tradotta e con Giulia Mazzoni, compositrice e pianista di fama internazionale, testimonial della Toscana delle Donne sin dalla sua prima edizione. A condurre il pomeriggio sarà Carlo “Carletto” Nicoletti.

"La musica da sempre è la colonna sonora delle grande battaglie per i diritti civili. E anche quest’anno accompagnerà il nostro impegno per la parità di genere e contro ogni forma di discriminazione e violenza", ricorda il presidente della Regione Eugenio Giani che porterà i saluti iniziali. "Una data di sensibilizzazione – sottolinea Cristina Manetti – prima che una festa su temi che devono vedere donne e uomini in prima linea. L’arte, il teatro, la musica sono strumenti fenomenali per lanciare messaggi che, toccando le corde delle emozioni, arrivino diretti al cuore e alla mente e dentro ognuno di noi lavorino. Perché anche così possiamo costruire un futuro migliore".