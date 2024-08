L’Ateneo presenta due nuovi corsi. Osteopatia e tecniche per le costruzioni

Proseguono le immatricolazioni all’anno accademico 2024-25 dell’Università di Firenze. L’offerta formativa dell’Ateneo conta 148 corsi di laurea: 64 triennali, 9 a ciclo unico e 75 magistrali. Le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero saranno possibili fino all’8 novembre. Il prossimo anno accademico si aprirà con due novità: il corso di laurea triennale in Osteopatia e la laurea di primo livello in Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio, entrambi professionalizzanti e a numero programmato. E’ possibile iscriversi alla prova d’ammissione fino al 28 agosto. Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio, abilitante alla professione del geometra e del perito industriale edile, innalza a livello universitario la formazione di tecnici a supporto delle professioni nei settori delle costruzioni e della gestione del territorio. Iscrizioni fino al 6 settembre.

Sempre nell’ambito dei corsi di laurea ad accesso programmato, la scadenza più immediata riguarda il test di ammissione ai corsi in Design tessile e della moda e in Product, Interior, Communication and Eco-Social Design. Le prove per l’ammissione venerdì 30 agosto, le iscrizioni entro il 22. Il 28 agosto è il termine per presentare le domande per le prove di ammissione non solo per Osteopatia ma anche per Assistenza sanitaria, Dietistica, Educazione professionale, Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche ortopediche. Per il concorso alla laurea triennale in Scienze motorie, sport e salute, iscrizioni fino al 30 agosto.

Il 6 settembre scadono le domande per partecipare alle prove per le lauree triennali in Biotecnologie; Scienze biologiche; Scienze dell’educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate–controllo qualità; Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia (TEMA).