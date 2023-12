Lastra a Signa premia Zeffirelli. Il sindaco consegna il premio Caruso per i cent’anni dalla nascita del regista

È stato consegnato a Pippo Zeffirelli, in ricordo del padre Franco, nel centesimo anniversario dalla nascita, il Premio Caruso, dato dalla Pro Lastra a personaggi di rilievo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune, si è tenuta nella sede dell’associazione, in uno speciale salotto musicale aperto al pubblico.Presenti il sindaco Bagni e i rappresentanti della Pro Lastra. Durante la serata il concerto lirico a cura dell’Orchestra Da Camera Fiorentina diretta da Lanzetta: proprio a lui è stato assegnato poi un diploma di benemerenza (foto). L’associazione Pro Lastra - Enrico Caruso nacque nell’ottobre 1966, quando venne stipulato l’atto di fondazione, registrato all’albo delle Pro-Loco. Iniziò una lunga attività, che nel 1971 portò anche alla creazione degli Amici della musica Enrico Caruso.