Lascia l’eredità al Comune. Adesso il progetto è realtà

L’ultimo desiderio di Marisa Migliorini è diventato realtà: lasciare qualcosa di visibile, concreto, importante alla sua comunità. Ora il nuovo percorso pedonale che ha permesso di riqualificare l’area attorno al torrente Isone, realizzato grazie al lascito della signora, porta anche il suo nome, per renderle omaggio e ricordare agli antellesi di oggi e di domani che quest’area restituita alla fruibilità e alla socializzazione è merito di una donna innamorata del paese in cui aveva scelto di vivere.

La signora Migliorini se n’è andata nel 2021 a 96 anni. Era sola, dopo aver perso l’amato marito Attilio Selvi e aver dovuto anche salutare prematuramente il loro unico figlio Stefano. Aveva continuato a vivere nella villa che tutti e tre insieme avevano costruito con passione ad Antella. Ma quando ha capito che era vicino il momento di lasciare questa terra, ha voluto fare un ultimo dono a quella comunità che ha accolto e abbracciato la sua famiglia: ha nominato unico erede il Comune di Bagno a Ripoli, lasciando all’amministrazione e alla comunità tutti i suoi averi ossia la villa ad Antella con dentro mobili, gioielli e quadri (gli oggetti sono già stati battuti all’asta), una riserva naturale a Ibiza e 700mila euro. Tutti soldi che il Comune deve reinvestire per la cittadinanza. Aveva lasciato anche una quota alla Misericordia di Antella, con la quale due anni fa è stata comprata una nuova ambulanza, sempre al servizio della comunità.

Ieri pomeriggio è stato ufficialmente inaugurato lo slargo tra via dell’Antella e piazza Peruzzi, secondo lotto del più grande cantiere di riqualificazione dell’area che ha interessato 280 metri di lunghezza e 2500 metri quadri di superficie tra via dell’Antella e il torrente Isone. Nello slargo sono stati collocati nuovi arredi urbani, ampliata l’area pedonale con un’isola pedonale collegata al piazzale della Coop. La fermata del bus è stata trasferita in via Brigate Partigiane: presto sarà coperta da una nuova pensilina attrezzata. Effettuati interventi di ampliamento della caditoia, per prevenire gli allagamenti spesso verificatisi alle piogge più abbondanti. La nuova area è stata inaugurata dal sindaco Francesco Pignotti con l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi e la giunta comunale, i tecnici e i progettisti del Comune tra cui il responsabile del progetto Roberto Fanfani, la direttrice dei lavori Antonella Carratù, e i referenti della ditta Agriambiente Mugello che ha eseguito i lavori del primo e del secondo lotto.