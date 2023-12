L'arte della politica tra ricerca del consenso e gestione della cosa pubblica

Firenze, 4 dicembre 2023 - L’arte della politica è il filo conduttore dell’ultimo libro di Enrico Giovannini – economista, statistico e docente presso l’Università Tor Vergata - dal titolo I ministri tecnici non esistono (edizioni Laterza, 2023) che sarà presentato in Aula magna martedì 5 dicembre in Aula magna (piazza San Marco 4, Firenze - ore 16.30). A discutere dei temi affrontati nel volume – dalla ricerca del consenso alla gestione della macchina pubblica fortemente burocratizzata - saranno la rettrice Alessandra Petrucci e il docente Unifi di Scienza Politica Andrea Lippi, insieme a Cristina Giachi, consigliera della Toscana e presidente della Quinta commissione regionale, nonché docente di Diritto romano e diritti dell’antichità dell’Ateneo fiorentino.

Modererà il dibattito Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.

Enrico Giovannini, docente di statistica economica all’Università Tor Vergata, ha ricoperto la carica di ministro delle Infrastrutture nel Governo Draghi (febbraio 2021 - ottobre 2022) e di ministro del Lavoro e delle politiche sociali nel Governo Letta (aprile 2013 - febbraio 2014).