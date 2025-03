L’arte come specchio della società, il libro di Angela Maria Scullica

Firenze, 11 marzo 2025 - L’arte è da sempre uno specchio della società, un linguaggio universale capace di raccontare il presente, interpretare il passato e anticipare il futuro. "Arte contemporanea, specchio e linguaggio dei tempi" l'importante libro di Angela Maria Scullica, esplora il ruolo dell’arte contemporanea come riflesso e motore delle trasformazioni culturali, politiche e tecnologiche del mondo attuale. Attraverso un’attenta analisi, il libro mette in luce il potere dell’arte come strumento di cambiamento, capace di stimolare il dialogo e offrire nuove prospettive sulla realtà. L’autrice, giornalista professionista con una lunga esperienza nel settore economico e finanziario, porta nel suo approccio uno sguardo lucido sulle dinamiche del mercato dell’arte e sulle influenze della tecnologia nella sua fruizione e commercializzazione. Con una carriera che l’ha vista collaborare con testate come Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera, dirigere riviste di settore, Ili Editore e insegnare Finanza Internazionale, Scullica offre una prospettiva ampia e interdisciplinare, intrecciando arte, economia e innovazione..Un viaggio affascinante nel cuore dell’arte contemporanea, che non solo ne svela i significati più profondi, ma invita a riflettere su come essa possa plasmare il nostro presente e anticipare il futuro.