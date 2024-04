Lapide caduti. Aggiunto . Giorgio Grassi

Alla lapide dedicata ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, collocata in piazza della Vittoria, si aggiunge un nuovo nome: è quello di Giorgio Grassi, cittadino ripolese, caduto sul fronte russo il 19 dicembre 1942 a Kantanirowka nel corso di una grande battaglia con la 4°divisione corazzata sovietica. Il figlio Enzo, dopo essere riuscito a far accertare dall’Autorità giudiziaria le cause della morte, ha provveduto al restauro conservativo del monumento facendo aggiungere il nome di Giorgio. Un omaggio alla comunità e alla memoria del padre. La rinnovata lapide sarà inaugurata ufficialmente all’inizio delle celebrazioni per il 25 aprile sul territorio di Bagno a Ripoli. Tra le iniziative della giornata, anche il ritorno del festival "Grassina Libera Tutti" alla Casa del Popolo della frazione: dalle 16 alle 20 merenda antifascista, gonfiabili per i più piccoli, proiezioni e mostre fotografiche e tre concerti rock.