L’allarme di Chiti: "Il pericolo è l’afascismo"

"Il vero pericolo di oggi, quello che preoccupa, è chi pratica l’afascismo, chi dice che quei valori erano importanti, ma il 1945 ha chiuso tutto. Ma così non è". Lo afferma, alla vigilia del 25 aprile, il presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea Vannino Chiti. "Ci sono delle minoranze che non vanno sottovalutate, che si mettono la camicia nera e fanno il saluto romano – spiega Chiti – ma per loro sarebbe sufficiente applicare le leggi, a partire dalla legge Scelba".

Chiti ricorda che "la Costituzione è come una casa, le basi sono quei valori (del 1945, ndr) e se si colpiscono cade tutto. I tentativi di afascismo sono quelli che cercano di reintrodurre nei Paesi europei modelli simili a Orbán in Ungheria. Per evitarlo dobbiamo far parlare la memoria, non farla essere cerimonia o ricorrenza retorica, ma far sentire quei valori vivi nel presente".

Il presidente dell’Istituto storico della Resistenza ha aggiunto che "si comincia dalle censure, pensiamo al caso Scurati, ma non solo, si fanno leggi elettorali totalmente sbagliate che allontanano i cittadini dalla partecipazione, purtroppo non le ha fatte soltanto la destra, si vuole la subalternità della Corte costituzionale o di altri organismi intermedi. Per questa via si svuota la democrazia e si crea una società diversa" sottolineando in chiusura di essere "preoccupato" per la situazione sia italiana che soprattutto mondiale, "ma non rassegnato".