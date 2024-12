L’albero immenso tutto illuminato che copre le finestre

Il mio vicino di casa (piano di sotto) ogni anno addobba un grande albero che ha nel suo giardino con tantissime luci. Il problema è che la pianta è molto alta e arriva alle mie finestre. Oltre al problema della luce, che risolviamo chiudendo le finestre del salotto e della camera, i cavi sfrigolano e fanno rumore: la cosa mi dà fastidio e mi crea anche qualche preoccupazione. Non vorrei che un giorno prendesse tutto fuoco. Lui però dice che va tutto bene e che per qualche settimana posso sopportare. Che devo fare? Antonio P., Siena,

Risponde l’espertoLa vicenda non è di facile soluzione. Per poter fare un’attenta e puntuale analisi tecnico-giuridica occorrerebbe conoscere lo stato dei luoghi. In generale si può ragionevolmente ritenere che il proprietario della pianta sia il soggetto responsabile dei danni che essa e il suo utilizzo possano arrecare ai vicini e/o a terzi. Il custode del bene è il proprietario. Nel merito non è dato sapere se le luci installate in questo periodo natalizio siano potenzialmente pericolose. Oggi molte città, anche a cura delle amministrazioni, addobbano gli alberi con le lucine che, se led o similari, pare non abbiano controindicazioni. Chi scrive non è però un tecnico o un elettricista e non può sapere se quelle della pianta specifica siano di vecchia o di nuova generazione. Sarebbe importante, congiuntamente al vicino, far verificare l’impianto a un tecnico e ricevere così le rassicurazioni del caso e/o i giusti consigli affinché l’impianto sia messo in sicurezza nell’ipotesi in cui oggi non lo sia.