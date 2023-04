Lagarde protagonista "L’Eurobarometro è un’iniziativa ottima" E viene da Firenze

"L’idea di Andrea Ceccherini di istituire un eurobarometro che misuri la competenza e il livello di istruzione dei futuri cittadini dell’Unione e una giornata europea annuale dell’educazione economico-finanziaria dei giovani è ottima e possiamo creare qualcosa di grande respiro continentale. È una proposta eccellente da esplorare con le banche centrali. Italia e Francia, per esempio, hanno già dei programmi di alfabetizzazione finanziaria e anche la Bce è attenta ai giovani" ha detto Christine Lagarde, presidente della Bce, durante l’incontro con 400 studenti europei a Firenze, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, accogliendo positivamente le proposte lanciate dal presidente della stessa Organizzazione, Andrea Ceccherini. Un grande evento quello andato in scena a Firenze venerdì pomeriggio con Christine Lagarde protagonista: "Esorto i giovani a rimboccarsi le maniche e a non mollare quando la vita si fa difficile perché potrebbero compiere azioni alle quali non avrebbero mai pensato".