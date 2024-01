Preso a rubare, ma è scalzo. Gli agenti gli regalano le scarpe e poi lo arrestano

Firenze, 2 gennaio 2024 – E’ stato sorpreso a rubare senza scarpe e per questo, prima di essere arrestato, gli agenti della polizia che lo hanno fermato hanno deciso di regalargli un paio di scarpe.

Il protagonista è un uomo di 41 anni, originario della Costa d'Avorio, arrestato ieri dalla polizia dopo essere stato sorpreso in un locale di via Guido Monaco dove era stati forzati distributori automatici di bevande e alimenti. L'uomo, immigrato irregolare e senza fissa dimora, sarebbe stato trovato in possesso di 92 euro in monete oltre a una sorta di grimaldello e un tubo di ferro. Da quanto emerso era scalzo, motivo per cui gli agenti gli hanno regalato un paio di scarpe.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 9 dopo la segnalazione di alcuni residenti, richiamati da rumori. Non escluso che il 41enne possa aver agito insieme a un presunto complice poi fuggito. Il danno per i distributori sarebbe superiore ai mille euro.