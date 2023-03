Ruba una bici da 1.800 euro, ma viene inseguito e bloccato dalla Polizia municipale

Ladro di biciclette scoperto dalla Polizia municipale

Firenze, 22 marzo 2023 – Ruba una bicicletta da 1.800 euro in via della Ninna ma viene bloccato e denunciato dalla Polizia municipale. È successo nel pomeriggio di martedì 21 marzo quando una pattuglia è stata avvertita da un passante che un uomo stava cercando di sottrarre una bicicletta assicurata alla rastrelliera di via della Ninna. Gli agenti si sono diretti immediatamente verso il luogo del furto giusto in tempo per vedere l’uomo salire in sella alla bicicletta appena rubata e darsi alla fuga. È quindi iniziato l’inseguimento che, anche grazie all’intervento di altre pattuglie, si è concluso in piazzetta dei Donati. Qui l’uomo, un 50enne italiano, è stato bloccato. Per lui è scattata la denuncia mentre la bicicletta e le tenaglie, poco prima utilizzate per tagliare la catena, sono state sequestrate. Per ritrovare il proprietario della bici, appunto dal valore di circa 1.800 euro, gli agenti hanno lasciato un avviso sulla rastrelliera. E questa mattina si è presentata una famiglia tedesca in visita a Firenze e che aveva parcheggiato le biciclette (in totale tre) nella rastrelliera per andare a fare un giro in centro. Sia il mezzo sequestrato che le altre due assicurate insieme sulla rastrelliera e che il ladro non aveva fatto in tempo a rubare, sono state restituiti ai proprietari.