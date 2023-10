Laboratori per il mese dell’ambiente

Il mese dell’Ambiente promosso dal Comune di Calenzano per riflettere su temi come la biodiversità e i cambiamenti climatici proseguirà, domani dalle 16,30 alle 19 alla biblioteca CiviCa (via della Conoscenza 11), con i laboratori ambientali dal tema "Il futuro dei rifiuti" e "Impariamo a riciclare" destinati a bambini fino ai 6 anni di età e "Quanto ne sai dei rifiuti?" per ragazzi ed adulti di qualunque età. L’iniziativa, gratuita, è effettuata in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze Unità Territoriale di Sesto Fiorentino. Il giorno dopo, dalle 16,30, il programma prevede invece una passeggiata al campo da collezione dei fenotipi autoctoni di olivo dell’azienda agricola Podere Montisi. Seguirà un laboratorio di preparazione delle olive in salamoia. Evento gratuito ma prenotazione obbligatoria a ambiente@comune.calenzano.fi.it.