La star del violino Giovanni Andrea Zanon ospite del Festival della Liuteria Toscana

La prima volta che ha imbracciato il violino aveva due anni. A quattro è entrato in Conservatorio, il più giovane nella storia delle istituzioni musicali statali italiane. Da allora una carriera in crescendo che lo ha collocato, poco più che ventenne, tra le eccellenze della classica internazionale. Giovanni Andrea Zanon sarà domani sera (ore 21) al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina, nel concerto in programma all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte per il Festival della Liuteria Toscana. Sarà affiancato, nel ruolo di solista, da un’altra giovane stella della classica, la flautista Angela Camerini, mentre la direzione sarà affidata a Giuseppe Lanzetta. Ad esaltare le doti di Giovanni Andrea Zanon e di Angela Camerini saranno due pagine mozartiane, il ’Concerto per flauto e orchestra K 314’ e il ’Concerto per violino e orchestra K. 219’. Chiuderà il programma la ’Sinfonia n. 49 - La Passione’ di Franz Joseph Haydn. Zanon suona il violino A. Stradivari ’Maréchal Berthier’, Cremona 1716, della Fondazione Pro Canale di Milano.