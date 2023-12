La solidarietà dei Babbo Natale. Donati 180 pacchi alle scuole

Quarantacinque classi visitate e 180 pacchi consegnati: questi i numeri dell’iniziativa che la Compagnia di Babbo Natale ha realizzato nelle scuole dell’infanzia di Campi e partita dal Sacro Cuore a Capalle per poi spostarsi nel capoluogo. La conferma di un impegno costante e che aveva già visto diversi componenti della fondazione sul territorio a spalare il fango con pompe idrovore e gruppi elettrogeni nei giorni successivi all’alluvione. Accolti dal vice-sindaco Federica Petti, hanno consegnato giocattoli e giochi in scatola in modo che i bambini possano condividere insieme momenti di svago e divertimento. Sulle note di "Jingle Bells", con il sorriso e il cappello rosso con il "pon pon" bianco con stampato sopra il nome di ognuno di loro. La Fondazione, infatti, nata due anni fa dalla "trasformazione" di quella che era un’associazione, e che oggi conta 280 iscritti, come si può leggere sul loro sito Internet, www.lacompagniadibabbonatale.it. "si ispira ai principi del Terzo settore e li applica con tanti progetti di sostegno e iniziative di solidarietà". "La principale ricchezza di chi ne fa parte – ha spiegato il presidente Silvano Gori – è il tempo, per questo motivo è importante metterlo a disposizione di chi ha bisogno e che possiamo aiutare". "La Compagnia di Babbo Natale – aggiunto il vice-sindaco Petti - ha portato doni e gioia, siamo davvero grati di tutto questo affetto dopo la tragica alluvione che ci ha colpiti".