La scuola Spinelli parla inglese. E uno studente vola a Londra

Spinelli, la scuola ‘internazionale’. Si è concluso il progetto di approfondimento della lingua inglese culminato con la borsa di studio e viaggio premio di due settimane in college a Londra per l’allievo o l’allieva più meritevole nel test in lingua inglese e francese/spagnolo. La cerimonia di premiazione si è tenuta l’altro giorno a scuola, alla presenza dirigente scolastica, Francesca Balestri, dell’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba e delle docenti del dipartimento lingue. La dirigente ha premiato Otto Bartalucci, della classe 3A, il quale, grazie alla borsa di studio, soggiornerà per due settimane in Inghilterra nel mese di luglio per frequentare un corso di lingua inglese. Il viaggio educativo ha il contributo del Rotary Club di Scandicci. Per insegnanti e studenti che hanno partecipato all’iniziativa è stato un bellissimo momento di condivisione con tutti i ragazzi che hanno svolto il test. La media di Scandicci da sempre ha puntato sulle lingue come propria caratteristica d’eccellenza. E ogni anno si presenta con progetti che spingono più in alto l’asticella dell’offerta formativa per i ragazzi. Sono tantissime le iniziative che fanno del plesso un polo linguistico in piena regola. Intanto con il progetto madrelingua: durante tutto l’anno scolastico le classi del comprensivo si avvalgono della presenza di una insegnante madrelingua. E poi i moduli di lezioni in una lingua straniera, non ultima la collaborazione con Harding University: le famiglie degli allievi, invitano a casa per una cena in lingua gli studenti americani.