La scelta dei quattro. Un crimine finanziario da risolvere

Stasera e domani al Teatro Le Laudi l’interessante rappresentazione "La scelta dei quattro" di Popovic, con regia di Laura Martelli. Fra i protagonisti ci sono Marco Contè, Mario Modeo, Mario Salvaderi, Silvia Moneti, e Luigi Fiorentino. Questa la trama, ricca di suspense ed emozioni. In una serata carica di tensione i quattro soci di un’azienda di successo devono decidere chi pagherà per un crimine finanziario che hanno commesso tutti insieme. Infatti per salvare l’azienda, uno solo di loro dovrà assumersi la colpa del reato e scontare sette anni di carcere. Ma chi? E perché? Ma, soprattutto, a quali condizioni? Come in una partita a scacchi i quattro si affrontano con mosse e contromosse alla ricerca dello scacco matto, senza risparmiarsi alcun colpo basso. Hanno ingaggiato un arbitro, per trovare quella che sembra a loro una soluzione impossibile. E quando tutto sembra risolto un colpo di scena finale rovescerà le carte in tavola. Nato come film e successivamente adattato per il teatro, viene portato per la prima volta in Italia da Kimera Teatro. Questo atto unico ricco di tensione e sorprese sarà in replica il 9 e 10 marzo.