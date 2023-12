La riscoperta di giardini e banchetti

Eva

Desiderio

Amore per i giardini e per le tradizioni delle tavole più ricercate. Un trionfo di bellezza che ha molto in comune e che ora torna di moda, con la riscoperta potente specie da parte delle generazioni più giovani per l’amore della Natura. Fiori, argenti, tovaglie con ricami antichi e perduti, bicchieri di cristallo e piatti che si incontrano in tante magnifiche storie famigliari, custodite da signore colte e raffinate che hanno svelato i tesori di famiglia alla penna di Claudia Pianetti della Stufa, studiosa attenta di mise en place che ha raccolto tanta esperienza e forte amicizia nel volume “A tavola con stile“, edito da Mandragora di Mario Curia e Sandra Rosi , presentato a Palazzo Gondi. Una doppia festa nell’antico e magnifico palazzo che i marchesi Gondi hanno restaurato alla perfezione, quella per il volume sontuoso e sognatore sull’arte della tavola e quella per gli auguri di Natale del Garden Club di Firenze (che riunisce 150 socie) di cui è presidentessa da oltre dieci anni Vittoria Gondi. E brindisi anche per la nomina della stessa marchesa Gondi a presidentessa nazionale dell’Agi, Associazione giardini italiani (cui aderiscono 45 Garden Club). "Spero col mio mandato in Agi _ dice Vittoria Gondi _ di contribuire a far conoscere ai giovani il rispetto e l’amore per la Natura e l’ambiente". "Nel mio ultimo libro, con le foto di Susi Lenzi Orlandi, raccolgo tante storie tutte ambientate a Firenze e in Toscana _ racconta la marchesa Claudia Pianetti della Stufa _ E’ stato un lavoro lungo e faticoso, frutto di grande pazienza e amore. E mi sono state svelate tante meraviglie. Come il cassone di un ufficiale inglese al seguito di un maraja in India di proprietà del notaio Feri che racconta di sontuose tavole da campo, tutte porcellane e argenti. O come le tavole della famiglia Gondi fotografate sull’altana del Palazzo e davanti al caminetto monumentale di Giuliano da Sangallo".